Superbike | Alvaro Bautista feeling ritrovato con Ducati?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Centoquarantadue punti sono un gap quasi impossibile da colmare per, soprattutto se rapportati al grande momento di forma che vive la BMW di un Toprak Razgatlioglu che ha messo insieme un poker di tris consecutivi nelle ultime uscite della. Verosimilmente, il campione in carica dovrà abbandonare il suo numero uno dopo due stagioni da dominatore assoluto. Un tiepido raggio di sole è però spuntato nel complesso weekend di Portimao: dopo buone prestazioni in Gara 1, è arrivata una caduta fatale in Gara 2 che ha estromesso l’esperto spagnolo dalla contesa. Una corsa che avrebbe potuto far brillare il nuovocon la suache sembra essersi. Non per caso, ovviamente.