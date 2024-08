La ricetta del delitto perfetto | tutte le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ladellesulo le serie dedicati al mondo della cucina hanno sempre avuto un certo fascino, portando gli spettatori all’interno di questo contesto sempre così frenetico e maniacale nella preparazione delle prelibate portate di turno.come Il sapore del successo, The Menu, Amore cucina e Curry o la serie The Bear sono solo alcuni degli esempi di maggior successo dedicati a questo mondo. Ad essi, si può aggiungere anche il francese Ladel, diretto da Chloé Micout e girato a Lione e nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi. Come si può intuire dal titolo, ilsi configura come un giallo ambientato nel mondo della ristorazione.