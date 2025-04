Ucraina-Russia Putin si riprende il Kursk ma avanzata di Mosca rallenta

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –La tregua tranon decolla. La guerra continua, in un quadro caratterizzato da una situazione che si avvia verso lo stallo, secondo l’analisi dell’Institute for the Study of War (Isw), think tank basato negli Stati Uniti che monitora il conflitto sin dalle fasi iniziali. I negoziati con gli Usa nel ruolo di mediatore hanno prodotto un fragile cessate il fuoco relativo alle infrastrutture energetiche e al Mar Nero. Al fronte si continua a combattere per ‘spostare’ la linea del fronte. Con 240 chilometri quadrati conquistati nel marzo 2025, l’delle forze russe inhato per il quarto mese consecutivo, secondo l’agenzia Afp che elabora i dati dell’Isw. Le forze di, in compenso, hanno quasi completamente riconquistato la regione frontaliera di, invasa dalle forze armate ucraine ad agosto 2024.