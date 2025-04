Le Pen | ricorrerò alla Corte europea

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

0.22 Il "leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, in un'intervista esclusiva a Le Parisien, annuncia ricorsi al consiglio costituzionale di Parigi edei diritti umani. Le Pen contesterà l'applicazione immediata della sua ineleggibilità per 5 anni, decisa dai giudici al termine del processo sulla frode da 2,9 mln di euro degli assistenti lepenisti al Parlamento europeo. "Non mi lascerò calpestare" afferma Le Pen, più agguerrita che mai dichiarando per la prima volta:"Sonocandidata alle presidenziali del 2027"