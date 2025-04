Quotidiano.net - Cory Booker batte il record del Congresso: oltre 24 ore di discorso contro Trump e Musk

Leggi su Quotidiano.net

Il senatore democratico del New Jersey,, ha battuto idelamericano parlando in aula per24 ore. Attaccando Donalded Elonha superato il primato finora imbattuto del repubblicano Strom Thurmond che nel 1957 parlò per 24 ore e 18 minutil'approvazione del Civil Rights Act. Il senatore dem ha invocato i Padri fondatori che nei Federalist Papers hanno scritto: "Se gli uomini fossero angeli, non sarebbe necessario alcun governo".ha aggiunto: "Il nostro presidente però non è un angelo". Un lungo applauso dei colleghi dem ha accolto il momento in cuiha finito di parlare dopo aver battuto il. "Quello che hai fatto oggi, senatore, non potrebbe essere più diverso da ciò che accadde in quest'aula nel 1957. Strom Thurmond si opponeva a un progresso inevitabile.