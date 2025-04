Autismo ecco i 10 campanelli d’allarme per riconoscerlo

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Oggi, 2 aprile, è la Giornata dedicata all’. Ma come riconoscere i segnali di una malattia che – secondo i dati dell’Osservatorio nazionale sull’– colpisce 1 bambino italiano su 77, tra i 7 e i 9 anni? Quella di oggi deve essere la giornata di “una rinnovata consapevolezza”, è l’auspicio espresso dai neuropsichiatri dell’infanzia e dell’adolescenza che sottolineano l’importanza di inclusione e nuovi modelli di cura per questi giovani pazienti. Ma alla base di tutto questo c’è la diagnosi, il riconoscimento dei sintomi e segnali. Per aumentare la conoscenza di questo mondo e sensibilizzare sul problema, la Sinpia (Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza) elenca 10per riconoscere un disturbo dello spettro autistico nei bambini: 1 – non rispondono al proprio nome dopo i 12 mesi” di vita; 2 – “non si voltano verso gli oggetti quando un’altra persona li indica; 3 – evitano il contatto con gli occhi e vogliono stare da soli; 4 – hanno problemi a relazionarsi con gli altri o non presentano alcun interesse verso le altre persone; 5 – non amano essere abbracciati o coccolati o lo accettano solo quando è una loro iniziativa; 6 – appaiono assenti quando le altre persone parlano loro, ma reagiscono ad altri suoni; 7 – presentano un linguaggio immaturo e più in generale un ritardo nelle competenze linguistiche; 8 – ripetono le parole o le frasi che sentono invece di usare il linguaggio adeguato all’età e comunicativo; 9 – spesso compiono azioni ripetitive come battere le mani, dondolarsi o girare su se stessi; 10 – hanno reazioni inusuali a odori, sapori, suoni o a come le cose si presentano al tatto”.