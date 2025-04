Lopinionista.it - Brunori Sas, annunciate tre nuove date estive

MILANO – Trionfo live nei palasport perSas. Con la seconda delle dueall’Unipol Forum di Milano, è calato ieri sera il sipario sulSas TOUR 2025, la traversata live in 8 appuntamenti – prodotti da Vivo Concerti – che ha animato a colpi di sold out i principali palazzetti italiani per tutto il mese di marzo. Per il cantautore, che ha ristabilito l’abbraccio con il suo pubblico (il “popoloano”) a distanza di tre anni dall’ultimo tour nei palasport, bagni di folla a Vigevano, Firenze, Roma, Torino, Napoli, Bologna e Milano, in un emozionante viaggio live lungo sei album e oltre quindici anni di carriera.Mentre cresce l’attesa per i due speciali LIVE CON ORCHESTRA, in programma il 18 giugno al Circo Massimo di Roma e il 3 ottobre all’Arena di Verona in una formula che unisce la band al suggestivo accompagnamento orchestrale, Dariotorna oggi a sorprendere i suoi fan con l’annuncio di trede L’ALBERO DELLE NOCI TOUR ESTATE 2025.