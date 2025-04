Liberoquotidiano.it - Bagnaia fenomeno anche in tv: mette il turbo a Tv8

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (MotoGP: Gran Premio delle Americhe / Tv8 e Sky Sport) Il trionfo di Peccoin Texas che tra la diretta alle 21 su Sky Sport e la differita dalle 23 su Tv8 ha radunato oltre 1,6 milioni spettatori raggiungendo quasi il 10% di share medio. Interessante soprattutto la performance su Tv8 che, seppur a risultato già acquisito, ha fatto sobbalzare la curva Auditel fino a picchi vicini al 10% di share verso la mezzanotte col successo in solitaria del motociclista torinese e prima ancora con la caduta e poi il ritiro del diretto concorrente Marc Marquez. Ottima il risulato soprattutto sul pubblico giovane, coi 15/24 anni al di sopra del 10% di share, con un buon seguitosulle ragazze. Buono pure il riscontro della Total Audience Auditel per Tv8 in quella fascia, con oltre 20mila utenti connessi dai device tecnologici.