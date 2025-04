Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 4-5, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: ottavo end annullato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.10: Stone azzurra a punto dopo i primi 4 tiri dell’end0.05: End, la mano resta agli azzurri0.04: Si va verso l’annullamento dell’end0.01: Casa libera dopo 8 tiri23.59: Due stone azzurre a punto dopo i primi 4 tiri del settimo end23.55. Chirurgico come sempre Mouat che riesce a trovare la bocciata, allontana le stone azzurre e piazza due stone scozzesi a punto: 4-523.51: Tre stone in fila una attaccata all’altra, due scozzesi e in mezzo un’na. Lungo conciliabolo sul da farsi per l’ultimo tiro degli azzurri23.47: Dopo la tripla bocciata di Hardie resta una stone scozzese a punto prima degli ultimi 4 tiri del sesto end23.42: Stone scozzese a punto dopo 8 tiri del sesto end23.40: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del sesto end23.