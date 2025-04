Saka segna il ritorno mentre i cannonieri si alleviano alla vittoria

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-01 22:41:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Bukayohato nella sua prima partita dell’Arsenal in più di tre mesi in unaper 2-0 sul Fulham.L’Inghilterra International, che è stato gravemente perso dopo un infortunio al tendine del ginocchio subita a dicembre, si è diretto pochi minuti dopo essere uscito dpanchina per sigillare una comodaagli Emirati, con Rodrigo Muniz che ha messo in rotta una consolazione per i bianchi in tempo aggiunto.Lo sciopero deviato di Mikel Merino aveva messo i padroni di casa poco prima del fischio a metà tempo per unache ha ridotto il divario dietro il Liverpool, anche se ancora a nove punti.Fulham ha perso terreno nei loro sforzi per qualificarsi per l’Europa, ma rimane ottavo in Premier League.