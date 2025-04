Liberoquotidiano.it - Trump vola nei sondaggi: clamoroso, dove è arrivato

Leggi su Liberoquotidiano.it

Se in Europa Tv e giornali si affannano a diffondere l'idea che niente di peggio avrebbe potuto capitare all'Occidente, e non solo, dell'arrivo per la seconda volta di Donaldalla presidenza americana, buona parte dei cittadini statunitensi, cioè i diretti interessati delle sue politiche, la pensa in maniera un po' diversa. Secondo l'ultimoo YouGov commissionato da CBS il presidente americano gode infatti attualmente di un tasso di approvazione del 50%, che non è poco se si pensa che il suo predecessore democratico Joe Biden, che aveva gran parte di stampa e tv a suo favore, solo all'inizio del suo mandato è andato oltre il 50%, mentre per il resto ha veleggiato attorno al 40%, attestandosi ben al di sotto dalla fine del 2023 in poi. Ed è addirittura un risultatose si considera cheal 50% non c'era mai, nemmeno durante tutto il suo mandato precedente.