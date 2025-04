Ilrestodelcarlino.it - Wec Imola 2025: programma, parcheggi e ingressi. Valentino Rossi: “Circuito leggendario”

, 2 aprile– Mancano meno di due settimane al ritorno in città del Wec. L’evento verrà presentato ufficialmente domani all’aeroporto di Bologna, ma è già possibile tracciare il piano di accoglienza per quanti arriveranno in città nel weekend del 18-20 aprile in occasione della ‘6 ore di’, seconda tappa del campionato mondiale endurance. Grande afflusso Confermata l’organizzazione che, già nel 2024, aveva permesso di fare le prove generali in vista del Gran premio di Formula 1 di maggio. Dodici mesi fa, a fronte di un’aspettativa di 60mila presenze, alla fine dei tre giorni l’asticella si alzò oltre quota 73mila. E quest’anno, pur in mancanza di dati ufficiali sulle prevendite e con la concomitanza con la domenica di Pasqua che potrebbe spingere più di qualcuno a rimanere a casa, si punta ad avvicinare il più possibile quella cifra.