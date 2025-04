Ilgiorno.it - Dazi Usa, la Lombardia trema: Pil negativo per tre anni

Milano, 2 aprile 2025 – Il D-day da tempo minacciato dal presidente Trump è arrivato e anche l’economia lombarda, suo malgrado, sarà costretta a fare i conti con iche secondo una ricerca condotta da CNA potrebbero portare a una contrazione del PIL regionale dello 0,3% nel 2025 e addirittura di una contrazione dello 0,6% e nel 2027. Un conto salatissimo che rischia di essere pagato in termini di cali dei fatturati delle imprese e perdita di posti di lavoro. Impossibile pensare di rinunciare ai rapporti con gli USA forti di un mercato di 336 milioni di consumatori e un PIL di 29,17 bilioni di dollari stimato per il 2025 in crescita a 30,34 bilioni. Ireciproci sono stati annunciati da Trump nei confronti di qualsiasi partner commerciale che applica tariffe o impone altre barriere commerciali sui prodotti statunitensi, mentre giovedì partiranno idel 25% sulle auto importate negli Usa.