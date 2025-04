Inter-news.it - Milan-Inter secondo Mauro: «Inter attrezzata ad un rischio!»

Leggi su Inter-news.it

, andata delle semifinali di Coppa Italia, sotto la lente di ingrandimento dell’ex giocatore e oggi opinionista Massimo– A Mediaset si parla della seconda semifinale di Coppa Italia, dopo che il Bologna ha demolito l’Empoli nella sfida di andata. Tra meno di 24 ore andrà in scena il derby dio tra. Massimosi esprime sulla sfida di San Siro non azzardando però dei pronostici: «I derby sono i derby, non puoi dire prima cosa capiterà. L’per cercare di non perdere più i derby, ma sono partite difficili proprio per le caratteristiche delche può fare qualsiasi cosa. Grande tecnica, grandissimo contropiede ma lascia tanti spazi dietro. Ma non so che pronostico fare». In questa stagione, l’ha avuto qualche difficoltà nei derby contro il