Brighton Seal Deal per l’adolescente di Sunderland Watson

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:ha concordato un accordo per firmare il talento adolescenziale diTommydopo la fine di questa stagione.La squadra di Fabian Hurzeler era collegata con l’attaccante di 18 anni nelle ultime due finestre di trasferimento, sebbene non fosse in grado di sigillare il trasferimento.Tuttavia,ha confermato martedì che secondo quanto riferito è stato concordato una mossa fino a £ 10 milioni diper unirsi al club quando la prossima finestra di trasferimento si aprirà a luglio., che ha solo 17 presenze in prima squadra per, sarà disponibile per la squadra di Regis Le Bris fino alla fine della campagna del 2024-25 prima di trasferirsi acon un accordo di quattro anni, con l’opzione di un quinto.