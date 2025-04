Oasport.it - Curling, l’Italia crolla al nono end contro la Scozia: i playoff ai Mondiali sono sempre più difficili

ha lottato alla parilaper otto end ai2025 dimaschile, poi è letteralmenteta nella nona frazione: la formazione anglosassone, vincitrice del titolo iridato due anni fa e argento agli ultimi Europei, ha messo a segno quattro punti e ha così chiuso di forza la questione. Gli azzurristati sconfitti con il punteggio di 9-7 eincappati nella quarta sconfitta su sei incontri disputati, compromettendo sensibilmente le possibilità di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta.Le prime due classificate del round robin accederanno direttamente alle semifinali sul ghiaccio di Moose Jaw (Canada), mentre le formazioni tra il terzo e il sesto posto si contenderanno gli ultimi due pass per la zona medaglie. La nostra Nazionale occupa attualmente ilposto con due successi all’attivo e ormai è a due vittorie di distacco dalla zona promozione: servirebbe una grande impresa questa notteil Canada per ributtarsi nella mischia prima dell’abbordabile matchl’Austria in programma domani sera.