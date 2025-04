Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 6-9, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: azzurri surclassati nel finale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.57: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Buonanotte!0.56:che resta con sole due vittorie e 4 sconfitte e che si appresta ad affrontare i padroni di casa e campioni del mondo del Canada. Anche per gli, a questo punti, la priorità potrebbe essere puntare alla salvezza.0.56: Finisce qui, con lache batte 9-6 un’competitiva per otto end, poi sono bastate un paio di imprecisioni per dare il via libera agli scozzesi. Un passo indietro deciso in questa stagione per ilno su tutti i fronti. Cortina non è lontana e questo non può essere lo standard della squadra azzurra in vista dei Giochi casalinghi0.53: Una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 6 tiri0.50: Lalibera la casa dopo 5 tiri dell’ultimo end, tutto facile per Mouat e compagni ora0.