Ilrestodelcarlino.it - Venturelli scomparso: “Il mio Alessandro è stato visto nelle Marche”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sassuolo (Modena), 2 aprile 2025 – “Ai primi giorni di gennaio sarebbe salito a bordo di un treno, sulla tratta Ancona-Bologna. E’ salito alla stazione di Fermo e sceso a Pesaro. Non so se era davvero lui .. ma la persona che lo ha, che ha incontrato quel ragazzo mi ha chiamato per dirmi che era davvero molto simile ad Alle”. Una nuova segnalazione che risale alla settimana scorsa (anche se la testimone dice di avera inizio anno) è sempre fonte di speranza per Roberta Carassai, mamma di, il 24enne sparito da Sassuolo il cinque dicembre del 2020 in circostanze misteriose. Dopo le segnalazioni arrivate nei mesi scorsi dalla Romania e subito vagliate dagli agenti della squadra mobile, grazie alle quali le indagini erano state prorogate (poi è arrivata una nuova richiesta di archiviazione da parte della procura), ora i nuovi avvistamenti del giovane sono tutti concentrati in Italia.