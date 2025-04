Ilrestodelcarlino.it - Cane azzannato e ucciso: “Libero, senza collare, quell’animale ha morso anche me”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 2 aprile 2025 – “Quel grossoeraguinzaglio né. Ha raggiunto ela mia Lara, un incrocio yorkshire, che purtroppo non ce l’ha fatta. Ho provato a salvarla, a prenderla in braccio, ma non ho fatto in tempo. Quelhame”. A denunciare quanto accaduto domenica mattina nel tratto di parco mattimo a Lido Adriano è Simone Pieri, 44enne di Roma a Ravenna per lavoro. “Sono caporeparto in un ingrosso merci, in trasferta qui fino a maggio – spiega Pieri –.Vivo in un residence a Lido Adriano e mia moglie mi ha raggiunto con i due cagnolini: Lara e Manolo, incrocio maltese”. Proprio con i due cagnolini il 44enne domenica è andato a fare una passeggiata sulla spiaggia a Lido Adriano ma, rientrando al residence, è accaduta quella che Pieri definisce “la tragedia che ci ha sconvolti”.