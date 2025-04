Quotidiano.net - San Francesco di Paola: Patrono dei Naviganti e delle Missioni in Mare

Leggi su Quotidiano.net

Chi era Sandi? Sandinacque il 27 marzo 1416 a, in Calabria. È conosciuto come il fondatore dell'Ordine dei Minimi, un ordine religioso che si contraddistingue per la sua umiltà e austerità. Sin da giovane,mostrò un forte desiderio di dedicarsi alla vita religiosa, ritirandosi in eremitaggio per vivere in preghiera e penitenza. La sua fama di santità si diffuse rapidamente, attirando numerosi seguaci. Il percorso verso la santità Sandifu canonizzato nel 1519 da Papa Leone X. La sua vita fu caratterizzata da numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione, tra cui la guarigione di malati e l'aiuto ai poveri. È noto per la sua capacità di attraversare ilsul suo mantello, un miracolo che lo rese particolarmente venerato dai marinai.