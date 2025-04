Lanazione.it - Assalto al distributore automatico, l’esasperazione del commerciante: “Preso di mira 20 volte”

Empoli, 2 aprile 2025 – “Questa è la ventesima volta che vienedi”. Non esagera Riccardo Bagnoli della tabaccheria edicola Alderighi, tra via Fucini e piazza Toscanini, elencando il numero degli assalti aldi sigarette e tagliandi della lotteria, posizionato all’esterno dell’attività. L’ultimo colpo risale all’alba di martedì. Nonostante l’allarme e l’arrivo della pattuglia del corpo dei Vigili Giurati il malfattore è riuscito nel suo intento. La telecamera della videosorveglianza ha ritutta la scena. Erano circa le 5.30 quando il bandito di turno è entrato in azione. Pantaloni e giaccone scuri, calzamaglia in testa e piede di porco in pugno. Con passo deciso si dirige all’apparecchio e con l’attrezzo del mestiere riesce a forzare la fessura della gettoniera, rompendola.