Il calendario tifa Napoli | perché l' Inter rischia grosso

Ildice, non solose l'arriva in fondo a tutte le competizioni ha il doppio delle partite da giocare (cinque di Champions e tre di Coppa Italia da sommare alle 8 di campionato). In comune ci sono la trasferta a Parma (la prossima per i nerazzurri, la penultima per i partenopei) e quella temibilissima a Bologna contro la squadra più in forma di tutte (la prossima per i partenopei, tra tre giornate per i nerazzurri), il resto pende dalla parte delche non ha altre big da affrontare mentre l'deve ancora ospitare Roma e Lazio. Questo dice la carta. Poi c'è il campo dove ogni gara va giocata e vinta, anche contro il Monza fanalino di coda che poche settimane fa ha fatto penare l'a San Siro e tra tre turni ospiterà il. Detto ciò, Conte dopo il Bologna dovrà preparare Empoli, Monza appunto, Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari.