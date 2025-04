Trump oggi annuncia i dazi | Liberation Day per gli Usa

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Arriva il ‘day’ e, 2 aprile 2025, Donaldche gli Stati Uniti applicheranno da subito nei confronti di tutti i paesi che penalizzano i prodotti americani. Alle 16 di Washington, le 22 in Italia, il presidente prenderà la parola nel Rose Garden della Casa Bianca per illustrare i provvedimenti ispirati al criterio della reciprocità: “Tassiamo chi ci tassa”, ha detto e ripetuto. Ientreranno in vigore “immediatamente”, ha detto Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, senza fornire ulteriori dettagli sulle misure. Non è chiaro al momento seintenda vararespecifici per i vari paesi, se voglia colpire solo alcune nazioni o se stia per introdurre una tariffa generale su qualsiasi importazione. I media americani ipotizzano, in quest’ultimo caso, una soglia del 20%.