Hunger Games | Billy Ray scriverà Sunrise on the Reaping

La sagaè stata al centro dell’attenzione del panel Lionsgate al CinemaCon, ed ovviamente il focus è stato suon the.Come oramai noto da tempo, la Lionsgate ha opzionato il nuovo romanzo di Suzanne Collins per una release cinematografica fissata al 20 novembre 2026, ed in effetti i primi aggiornamenti dal film sono arrivati come da copione in occasione del panel Lionsgate.Il nuovo film, per l’appuntoon the, sarà diretto da Francis Lawrence (e questa notizia era già nota), conRay riconfermato sul palco del CinemaCon come sceneggiatore. Ray ha adattato il primo film di, che ha incassato 695 milioni di dollari al botteghino mondiale, di cui 408 milioni negli Stati Uniti. Nina Jacobson e Brad Simpson della Color Force produrranno il nuovo film, mentre Cameron MacConomy sarà il produttore esecutivo.