Spuntano le formiche nella mensa, disinfestata la scuola primaria

Vallefoglia (Pesaro), 2 aprile 2025 –dellaelementare di via Guidi, a Montecchio. Dieci giorni fa gli insetti avevano fatto la loro prima apparizione, l’Aspes aveva effettuato un intervento di disinfestazione e il problema appariva risolto. Almeno fino a ieri quando, di nuovo, lesi sono ripresentate, sempre nei locali dellascolastica in cui i bimbi che frequentano il tempo pieno si fermano per consumare il pasto. Il caso è stato segnalato anchechat delle mamme. La notizia degli sgraditi ospiti a pranzo ha ben presto suscitato allarme tra i genitori che, anche dalle chat scolastiche e via social, si sono scambiati informazioni sulla vicenda. All’interno delladi via Giusti ci sono sono 16 classi, di circa 20 bambini ciascuna.