Now You See Me 3 | Cambio titolo e Capitolo 4 in arrivo

Il panel Lionsgate del CinemaCon di Las Vegas è stato il palcoscenico adatto per fare due annunci importanti riguardanti la saga Now You See Me.A parlare del futuro della fortunata saga è stato il CEO di Lionsgate “Adam Fogelson” (via THR). Prima di tutto il terzoarriverà al cinema con un nuovoche sarà “Now You See Me: Now You Don’t“, con una release nelle sale americane fissata per il 14 novembre 2025.Il film, ancora diretto da Ruben Fleischer, vedrà il ritorno dei celebri interpreti dei primi due film, Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher e Morgan Freeman, ma anche dei nuovi volti di Ariana Greenblatt, Justice Smith, Dominic Sessa e Rosamund Pike.“Ruben ha fornito tutti i colpi di scena e i giochi di prestigio che il pubblico si aspetta da questo franchise, aumentando la posta in gioco e la portata in ogni modo“, ha detto Fogelson.