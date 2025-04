Quotidiano.net - Morta Suor Paola, tifosa doc: l’amore per gli ultimi e la fede calcistica

Roma, 1 aprile 2025 – E’a 77 anni(al secolo Rita D’Auria), religiosa francescana grandedella Lazio, diventata nota al grande pubblico con la sua partecipazione alla trasmissione televisiva Quelli che il calcio. L'annuncio è arrivato da parte del giornalista sportivo Guido De Angelis alla serata per 'Long John' a Roma. Era malata da tempo. Nata a Roccella Jonica, Reggio Calabria, nel 1947, appena ventenne entrò nel convento delle Scolastiche francescane di Cristo Re, contro il parere della famiglia. Scelse il nome di, in onore di San Paolo, perché proprio nel giorno della conversione del Santo, il 25 gennaio, anche lei aveva maturato la sua vocazione. Figura iconica, non solo per la passione biancoceleste, ma anche per la sua vicinanza agli: le donne vittime di violenza, i carcerati e i poveri, oltre ai giovani, sono stati i destinatari della sua carità cristiana.