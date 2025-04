Lanazione.it - Colpo all’ospedale, svaligiata la farmacia: bottino da 200mila euro

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 2 aprile 2025 – La voce di un importante furto all’interno dell’Ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana circolava da qualche giorno tra le vie del capoluogo della Garfagnana e in queste ore ne è arrivata la conferma. Dei ladri, al momento ignoti, si sono introdotti, probabilmente nella notte tra giovedì e venerdì scorso, nellaospedaliera del nosocomio Santa Croce prelevando farmaci e dispositivi sanitari dal valore di circa. Unparticolarmente consistente costituito perlopiù da medicinali che vengono utilizzati per la distribuzione diretta ai cittadini, tra cui farmaci oncologici, antireumatici e per i diabetici. Tutto questo è avvenuto senza che nessuno sia stato testimone dei fatti, né si sia reso conto nell’immediato dell’intrusione, nonostante i locali adibiti alla distribuzione dei farmaci siano protetti da avanzati sistemi di sicurezza, come quello di allarme acustico.