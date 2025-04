Quotidiano.net - Dazi Usa, l’economista: “Bruxelles reagisca. Ma in modo selettivo”

Roma, 2 aprile 2025 – Idi Trump non sono ancora arrivati ma già fanno danni. “Basta dare un’occhiata a quello che succede sui mercati – spiega Valentina Meliciani, ordinario di Economia applicata alla Luiss e direttrice del Luiss institute for european analysis and policy – o all’andamento dei tassi di interesse a lungo termine, già in aumento. C’è la forte preoccupazione che ipossano portare ad un aumento dell’inflazione e quindi interrompere il ciclo ribassista della Bce. La restrizione del commercio mondiale e politiche monetarie più restrittive potrebbero avere conseguenze sulla crescita europea che, in questo momento, è già abbastanza debole”. Ma che cosa dovrebbe fare l’Europa? NEW YORK, NEW YORK - APRIL 01: Traders work on the floor of the New York Stock Exchange during morning trading on April 01, 2025 in New York City.