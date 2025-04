Spazionapoli.it - Napoli, visita serale al murales di Maradona: l’azzurro emoziona sui social

Leggi su Spazionapoli.it

aldi: il talento azzurro si mostra sui social, arriva la foto chei tifosi.Ildiai Quartieri Spagnoli è diventata tra le mete più gettonate di. Inevitabile che il fascino di un simile luogo possa coinvolgere anche i calciatori del club azzurro, per cui è quasi un rito di passaggio poter ammirare questa meravigliosa opera. In questa serata, infatti, un altro calciatore azzurro ha postato sui social la sua presenza in questo magico luogo della città., Buongiorno omaggia: la fotoi tifosiAlessandro Buongiorno ha condiviso con i tifosi unaspeciale al murale dedicato a Diego Armandonei Quartieri Spagnoli di. Il difensore italiano ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram mostrando il celebre dipinto situato a Largo, con a corredo due cuori azzurri e di sottofondo la canzone Sarò con te” del collettivo SLF e del rapper napoletano Geolier.