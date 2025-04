Laprimapagina.it - Dimmelo: un’esplorazione intima della fragilità e dell’amore

Dal 4 aprile 2025, “”, il nuovo singolo di Marla, sarà in rotazione radiofonica, mentre il brano è già disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 21 febbraio 2025.“”, scritto in collaborazione con Rosario Canale, è una canzone che segna una nuova fase artistica per Marla, in cui decide di mostrarsi senza filtri. Con questo brano, l’artista trasforma le suein parole potenti e autentiche, dando voce a un’emozione vissuta con intensità. La canzone nasce da un momento di smarrimento, ma è anche il racconto di come, grazie al sostegno delle persone vicine, sia emersa una luce: la necessità di sapere, di comprendere, di non sentirsi più sola.In “”, Marla non si limita a raccontare un’emozione, ma la vive profondamente, la grida e la sussurra. Ogni parola è una richiesta urgente di chiarezza, un’espressione di quel bisogno di sapere cosa si cela dietro a sguardi, comportamenti e silenzi.