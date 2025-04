Ilrestodelcarlino.it - La confessione di Manuela: “Parlo per paura, voglio la verità per Pierina”

Rimini, 2 aprile 2025 – Accuse pesanti come macigni. Scagliate daBianchi contro Louis Dassilva, il suo ex amante: l’uomo di cui era follemente innamorata, tanto da arrivare a mentire pur di coprirlo. È la ricostruzione che emerge dal verbale di incidente probatorio della nuora diPaganelli, sottoposta la scorsa settimana per tre giorni consecutivi ad un lungo interrogatorio davanti al gip Vinicio Cantarini, il pm Daniele Paci e gli avvocati delle parti oltre ai propri difensori: il consulente Davide Barzan e l’avvocato Nunzia Barza. Parole di fuoco, messe nero su bianco e che sembrano gettare nuova luce sul giallo di via del Ciclamino. Ma sulle quali aleggiano ancora molti, troppi dubbi: a cominciare da quelli sollevati dalla difesa di Louis. “Louis mi fece segno di stare zitta” Sotto la lente di ingrandimento ci sono soprattutto le dichiarazioni disulla mattina del 4 ottobre 2023.