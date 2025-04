Tajani attacca Boldrini | Ma basta cosa? – Video

Leggi su Open.online

In una audizione congiunta alle commissioni Difesa e Esteri di Camera e Senato c’è stato anche lo spazio per un siparietto piuttosto teso tra la parlamentare di Avs, ed ex presidente della Camera, Laura, e il ministro degli Esteri Antonio. Tutto si è svolto quando, mentre il ministro rispondeva alle domande, in particolare sulla grave situazione umanitaria a Gaza,ha interloquito un paio di volte interrompendolo. «Mi spiace dover ricordare a lei che è stata presidente della Camera che non dovrebbe interrompermi», ha detto lui a quel punto e quando la parlamentare ha risposto: «ricordarmi sempreho fatto e che sono stata presidente»,si è parecchio innervosito, tanto da ripetere più volte: «Ma?». A un passo dall’intervento dei commessi o del presidente della commissione Esteri della Camera, Giulio Tremonti, è poi tornata la calma.