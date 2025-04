Superguidatv.it - Le Iene, il monologo di Loredana Errore: “dopo l’incidente Ho imparato ad accettare che il mio corpo non può andare veloce come il mio cervello” | Video Mediaset

torna protagonista a Lecon unmolto intimo in cui racconta la sua vita personale e professionale: dal successo al tragico incidente.Ildia LeShow“Quando salivo sul palco mi bastava essere davanti ad un microfono e cantare per avere la consapevolezza che nessuno avrebbe potuto mettersi tra me e il sogno che stavo realizzando” – inizia così ildia Le. 15 anni fanasceva musicalmente nel talent show “Amici di Maria De Filippi” conquistando critica e pubblico con “Ragazza occhi cielo”.“Mi sentivo forte e amata, ce la stavo facendo” – racconta, ma il destino aveva un progetto diverso. “Poi il 4 settembre 2013 la mia vita si è fermata, ha preso una virata inaspettata, crudele.quelsono stata immobilizzata in un letto d’ospedale per mesi.