WTA Charleston 2025, Bronzetti fa e disfa contro Zhang e viene sconfitta all'esordio

Termina subito tra mille recriminazioni il cammino di Lucianel WTA di. La romagnola perde una partita folle con la cinese Shuai, con la numero 176 del mondo che si impone in tre set con il punteggio di 7-5 5-7 6-4 dopo due ore e trentasei minuti di gioco. Si tratta della secondain un mese e mezzo perla cinese, che l’aveva battuta nettamente nelle qualificazioni a Dubai. Quest’oggi, però, il match è stato completamente diverso, con continui stravolgimenti, anche in un terzo set incredibile, conche recupera addirittura due break di svantaggio, perdendo poi clamorosamente.passa al secondo turno nonostante i sette doppi falli e le diciotto palle break concesse. Dall’altra partene ha affrontate undici, perdendo per sei volte il servizio, conquistando il 56% dei punti con la prima ed il 49% con la seconda.