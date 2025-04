Inter-news.it - Milan-Inter, De Marco sicuro: «Fabbri scelta azzeccata. Spiego»

Andrea De, ex arbitro e opinionista sportivo, èvenuto a Mediaset, sulla designazione arbitrale di Michealper il derby di Coppa Italia tra.IL COMMENTO – L’ex arbitro Andrea Depromuove ladell’AIA di affidare il derby di andata di Coppa Italia traa Micheal: «è un fischietto che sta arbitrando molto bene,visto il tipo di partite e visto anche il suo rendimento assolutamente positivo».I PRECEDENTI – Micheal, della sezione arbitrale di Ravenna, è alla seconda designazione stagionale con l’. Ha già arbitrato i nerazzurri proprio in Coppa Italia, nei quarto di finale contro la Lazio terminato 2-0 per la squadra di Inzaghi. Nessun precedente invece nella attuale stagione di Serie A. Con l’arbitro di Ravenna a dirigere la gara, l’ha uno score di 10 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.