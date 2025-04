Inter-news.it - Jacobelli: «Inter, tanti impegni per tre obiettivi. La scelta di Inzaghi non mi stupisce»

L’digrazie alla bravura dei suoi giocatori ed allenatore è costretto ad un tour de force non indifferente. Xavierpresenta il derby di Coppa Italia con un’favorita ed un Milan assetato di riscatto.CONVINZIONE – L’domani affronterà il Milan in coppa Italia, l’unica squadra quest’anno che è riuscita a mettere in crisi le certezze dei nerazzurri più di una volta. Il giornalista Xavier, su Sky, analizza lo stato attuale dell’e l’operato di Simone: «L’è alla prima di 8 partite nell’arco temporale di 25 giorni, tra campionato, coppa Italia e Champions League dove affronterà in due riprese il Bayern Monaco. È evidente che Simonesia chiamato ad ottimizzare nel modo migliore le energie tra squalifiche ed infortuni. Ma questo, però, non gli vieta di puntare al traguardo finale anche in Coppa Italia.