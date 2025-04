Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 6-5, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: doppio punto per gli azzurri nell’ottavo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.29.! 6-5 per gli0.28: Grande giocata di retornaz che va a bocciare esternamente la stone scozzese ae piazza sicuramente una stonena ma forse due a. Si va a misurare0.26: Situazione complicata per gli, c’è una stone scozzese ae una a copertura dentro la casa. Serve una doppia bocciata tutt’altro che semplice con tanti rischi0.20: Stone scozzese ma circondata da due stone azzurre aquando mancano gli ultimi 4 tiri dell’end0.13: Una stone azzurra ama casa molto trafficata dopo i primi 8 tiri dell’ottavo end0.10: Stone azzurra adopo i primi 4 tiri dell’ottavo end0.05: End annullato, la mano resta agli0.04: Si va verso l’annullamento dell’end0.01: Casa libera dopo 8 tiri23.