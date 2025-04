.com - Prima Categoria / Parità al “Montenovo” nel recupero: Real Cameranese-Montemarciano finisce 1-1

Leggi su .com

Succede tutto nella ripresa, con Magini che risponde ad Anconetani. Tornano a fare punti i rossoneri di Pantalone dopo 6 sconfitte di fila, ilè terzo da solo, ma a -5 dall’Ostra CAMERANO, 1° aprile 2025 –non si fanno male e pareggiano al “”.1-1, infatti, ildella 25^ giornata del girone B di, con il match che fu rinviato per via della scomparsa del presidente del Camerano Trozzi. I locali, con mister Pantalone assente per squalifica, erano passati in vantaggio al 55? con Anconetani, mentre gli ospiti di Caccia, ora terzi in solitaria, hanno pareggiato i conti con Magini al 78?.Il racconto della partita da parte del“Il Monte – raccontano gli ospiti – non riesce ad andare oltre il pari neldi campionato sul campo del