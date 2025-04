Spazionapoli.it - Marianucci, che flop: bocciatura netta e frecciatina al Napoli

per, prossimo difensore del: il giudizio è anche unaal club azzurro sul suo acquisto.Ilsta già iniziando a programmare qualche mossa per il mercato estivo. La prima sembra essere già definita: l’acqusito di Luca, difensore centrale dell’Empoli, è definito. La conferma è arrivata (anche se non proprio diretta) anche da parte del presidente empolese Corsi, il quale ha affermato che uno dei suoi giocatori giocherà la Champions League l’anno prossimo. L’intervento del patron toscano è arrivato ai microfoni Sportmediaset nel corso del prepartita di una gara molto importante come quella contro il Bologna valevole per le semifinali di Coppa Italia.bocciato: il commento alla sua gara contro il BolognaLa gara non è andata al meglio sia per l’Empoli, che per: il 3-0 del Bologna al Castellani lascia davvero pochissime speranze nell’ottica della gara di ritorno.