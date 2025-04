Liberoquotidiano.it - "Insurrezione popolare": la Francia piomba nel caos?

Lasi ritrova in un cul de sac, e la colpa è (anche) della condanna di Marine Le Pen. Par di leggere le cronache dell'Italia di Tangentopoli, quella travolta dall'ebbrezza manettara. Da una parte, scrive Vincent Trémolet de Villars per Le Figaro, c'è la sinistra che, "in nome della separazione dei poteri", vorrebbe "che la giustizia imponesse alla zona grigia della politica la trasparenza della virtù. Per impedire l'illiberalismo, ogni mezzo è lecito, anche se comporta restrizioni delle libertà. È il partito della bilancia (la giustizia)". Dall'altra c'è la questione della sovranità, con i partiti di centrodestra che mettono al primo posto il voto e per questo "sono pronti a sacrificare tutto, compresa la separazione dei poteri". In questo quadro, si inserisce la condanna a 4 anni e alla ineleggibilità della leader del Rassemblement National, "ma bisogna non aver compreso nulla dello spirito del tempo per credere che la neutralizzazione elettorale di Marine Le Pen possa fermare la rivolta della classe media", scrive Trémolet de Villars.