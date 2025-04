Ci meritavamo di più dopo la 13a sconfitta della stagione del Manchester United contro Forest

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-01 23:42:00 Breaking news:Il capo delRuben Amorim crede che la sua squadra meriti di più dalla loroper 1-0laa di Nottingham, ma ha ammesso la propria inefficienza in attacco a costare loro il gioco.I Red Devils hanno subito la 13aper gentile concessione dello sforzo da solista dell’ex giocatore Anthony Elanga, ma sono stati sfortunati a non prendere qualcosa il giocoessere andato vicino con una serie di possibilità.Parlando con TNT Sports, Amorim ha riflettuto in una serata frustrante per lo, che ha dominato il possesso e ha creato possibilità ma non è riuscito a trovare una svolta.Il manager portoghese ha dichiarato: “Abbiamollato il gioco, ma sapevamo già che questa squadra poteva segnare gol dal nulla.