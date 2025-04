Ilgiorno.it - Fisioterapia da Tirano a Sondalo. “Così si penalizzano le persone più fragili”

Leggi su Ilgiorno.it

, 2 aprile 2025 – Non contiene una soluzione o una richiesta, ma è intrisa di amarezza la nota di Cgil Sondrio e dello Spi, il sindacato pensionati della Camera del Lavoro. “Il vero rischio, ancora una volta, è che sempre maggiore sarà il ricorso al privato, per chi, chiaramente, se lo potrà permettere”, scrivono. Il riferimento è alle più recenti decisioni adottate dalla nuova direzione dell’Asst Valtellina e Alto Lario che prevedono, seppure temporaneamente, lo spostamento adei servizi dierogati nel presidio sanitario di(gli spazi dell’ex ospedale necessitano di interventi strutturali di una certa entità) e il concentramento da ieri, all’ospedale di Sondrio, degli interventi di chirurgia senologica finora effettuati anche al Morelli. “Queste decisioni mettono in ulteriore difficoltà, innanzitutto, gli utenti dei servizi.