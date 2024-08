Firenze via alle domande per il Bonus Tpl Come funziona e come accedere agli sconti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – Dal 20 agosto 2024 e fino al 16 ottobre 2024 è possibile richiedere iltpl per l’acquisto di abbonamenti annuali al servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di. L’agevolazione, destinata a studenti delle scuole superiori, nuovi utenti e abbonati storici e introdotta per la prima volta nel 2023, si pone l’obiettivo di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico in città. Per l’iniziativa la giunta comunale ha stanziato circa 3,2 milioni di euro.