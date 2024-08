Lezioni di Jane Campion | Ho imparato più dai ’buu’ che dai trionfi agli Oscar

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) È la regista di Un angelo alla mia tavola (’90),di piano (’93), Il potere del cane (20121). Settant’anni compiuti da poco, ha vinto due volte la Palma d’oro a Cannes, e ha vinto unper la sceneggiatura didi piano e uno per la regia del Potere del cane. Senza voler per forza fare classifiche, è probabilmente la più importante regista donna vivente. E uno dei più importanti creatori di cinema, a prescindere dal sesso, degli ultimi quarant’anni. E dimostra che il centro del cinema lo si può raggiungere da qualsiasi posto. Anche, per esempio, se nasci in Nuova Zelanda, come. "Sono nata a Wellington – ha raccontato al Festival di Locarno, dove è stata premiata con il Pardo d’oro d’onore alla carruera –, in una famiglia che apparteneva a un ordine religioso molto rigido, che imponeva di non vedere film o spettacoli teatrali.