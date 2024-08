La ruota panoramica s’incendia terrore al festival di Lipsia Era piena di persone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024), 18 agosto 2024 – Trenta feriti ma fortunatamente nessuna vittima nell’incendio che ha colpito unaalla periferia di, in Germania. E’ successo durante l’Highfield, evento di musica rock e pop che attira ogni anno migliaia di. Le fiamme sono partite intorno alle 21.30, da una delle cabine per poi propagarsi alle altre. “Abbiamo sentito un odore di plastica bruciata, quando ho visto le fiamme non riuscivo a crederci”, ha raccontate un testimone alla testata Bild. Decine i vigili del fuoco intervenuti sul posto per evitare il peggio. Si è sfiorata la strage ma per fortuna il bilancio è contenuto. Ci sono quattro ustionati, una persona con traumi per una caduta. Altre 18 sono intossicate. Tra i feriti i primi soccorritori, compresi gli agenti di polizia. Due sono gravi ma nessuno sarebbe a rischio vita.