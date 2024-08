La memoria della città Novecento anni di storia custoditi con cura nella Casa degli archivi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Sarà ancora la cooperativa Caeb a prendersidell’o storico di Monza, per almeno altri due. È stata infatti la società con sede a Milano, una delle maggiori in Italia ad occuparsi di gestione e valorizzazione distorici, ad aggiudicarsi il nuovo bando del Comune per l’affidamento del servizio di gestione del suoo storico di via Enrico da Monza 4 dall’1 settembre di quest’anno fino al 31 agosto 2026, con opzione di rinnovo per altri 12 mesi. L’operatore milanese dal 1991 collabora con il Comune per il riordino e la valorizzazione di tutti gli, un lavoro che ha permesso di rendere fruibile un patrimonio documentario sconfinato.