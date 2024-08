Dai camminatori in fuga sulle montagne ai discotecari anni 90 | catalogo estivo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 17 agosto 2024) Una settimana come centinaia di altre, apri i giornali e dovresti farti un’idea su: lancio razzi e rischio escalation in più zone nevralgiche del mondo, Elodie in mutande politiche come sempre, ma va pure detto che in mutande sono tutte per dettami contemporanei di immagine-popstar che si vende meglio, da Annalisa ad Angelina Mango e Anna Pepe. Perché per Elodie s’è deciso per l’altro paio di maniche? Poi: la festa di Fedez in costa Smeralda, se ha pagato la Siae o no. Per concludere con: ci aspetta il vaiolo delle scimmie questo autunno? Intanto alla vigilia di Ferragosto l’hanno dichiarata emergenza sanitaria mondiale. Per favore lasciateci in pace a togliere i semi dal melone. Eccoci., II parte (qui la prima). Il Camminatore Furioso Amante della montagna, e fin lì uno lo capisce.