Palermo bimbo di 10 mesi intossicato da cannabis Indagati i genitori ventenni

(Di venerdì 16 agosto 2024) A, undi soli 10è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cervello dopo aver accusato un malore. I, due giovani poco più che, hanno notato che il piccolo non stava bene e lo hanno subito trasportato in ospedale. Dopo gli accertamenti medici, è emerso che il bambino eradalla.Leggi anche: Tragedie in mare: uomo di 34 anni muore annegato. Ragazzino salvato da un arresto cardiaco Secondo le prime ipotesi, il piccolo avrebbe trovato della droga incustodita in casa e l’avrebbe messa in bocca, causando così l’intossicazione. Il malore è arrivato nella notte di Ferragosto, intorno a mezzanotte, e ha spinto ia correre immediatamente in ospedale. Indagini in corso I medici hanno subito eseguito gli esami del sangue e delle urine, rilevando la presenza dinel corpo del bambino.