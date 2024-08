Io amo stare senza mutande Massaggiate ascoltate e sostenete la pelvi | il video di Mama Selvaggia scatena l’indignazione Il Musazzi | Dovessi farlo io mi arrestano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) “Io amo. Tutte le volte che finisco le mestruazioni, sto praticamente 28 giorni”. Inizia così il lungo discorso di Serenita Amanita, che sui social è meglio conosciuta con il nome di. L’influencer si proclama vera ‘Custode della Nascita‘, una ‘Maga alchemica’ con piante curative. E i suoisono spiegazioni, più o meno mediche, di come trattare il proprio corpo. In particolare un, andato virale sui social, in cui spiega come massaggiare (o meglio, ascoltare, come lei stessa più volte dichiara) la vulva e il perineo. “Quando mettiamo l’olio ci permettiamo di ascoltare, ascoltare vuol dire sostenere la, vuol dire permettersi di entrare in contatto con questa parte così intima che ha il potere sciamanico dentro di sé. Un ventre caldo, una ioni con labbra, peli, sensazioni, umidità, lubrificazione.